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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

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Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın batısında aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısındaki sel felaketinde 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında 42 kişi yaşamını yitirmişti.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu kaydedilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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