Türkiye’den AB’ye sert tepki: Bu kararlar oyalama taktiğidir

AVRUPA Birliği liderleri, Türkiye’yle ilişkileri son dokuz ayda beşinci kez ele almalarına karşın Ankara’nın beklentilerini karşılamaktan oldukça uzak bir tablo oluştu. Geçen aylardaki zirvelere kıyasla çok daha sakin geçen ve ilişkilerin daha iyi durumda olunduğunun teyit edildiği oturumdan pozitif gündem ruhuyla bağdaşan somut adım kararı çıkmaması Türkiye’nin tepkisine neden oldu.

İRADE EKSİKLİĞİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin üzerine düşenleri yapmasına karşın AB’nin olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, ‘bir oylama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması’ olarak nitelendi. Açıklamada, önerilen yeni mali yardım paketinin esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adım olduğuna dikkat çekilerek, “Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi büyük bir yanılgıdır” ifadelerine yer verildi.

RUM-YUNAN GÖRÜŞLERİ

AB’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımının da eleştirildiği belgede, ‘zirve kararlarının Kıbrıs’a ilişkin bölümlerinin her zamanki gibi Rum-Yunan ikilisinin görüşlerinin tekrarı’ olduğu kaydedilerek, “AB’nin bu tutumu devam ettiği sürece Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir” denildi.

ADAYLIĞA ATIF DA YOK

Bildiride Türkiye’nin adaylık statüsüne atıf yapılmamasını da eleştiren Dışişleri Bakanlığı, yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve olumlu gündem üzerinden ilerletilmesi için 18 Mart mutabakatının tüm yönleriyle gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TEK SOMUT BAŞLIK 3 MİLYAR EURO YARDIM

Zirvede Türkiye konusunda alınan kararların öne çıkan unsurları şunlar:



MALİ DESTEK: AB Komisyonu’nun Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik mali destek önerisi kabul edildi. AB Komisyonu yasal önerisini hazırlayacak. Bu bağlamda Türkiye’ye 2024’e kadar 3 milyar Euro aktarılacak.



STRATEJİK ÇIKAR: Türkiye ile işbirliğine dayalı ilişki geliştirmenin AB’nin stratejik çıkarına olduğu görüşü yinelendi. Türkiye’yle kademeli, orantılı ve geri çevrilebilir bir angajmana hazır olunduğu tekrarlandı.



DOĞU AKDENİZ: Gerginliğin düşmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi ve bunun sürmesi istendi.



GÜMRÜK BİRLİĞİ: AB mevcut anlaşmadaki sorunların aşılmasına ve tüm üyelere uygulanmasına öncelik veriyor. Bununla birlikte güncellemeye yönelik yetkilendirme için AB Konseyi’nde teknik çalışmalar başlatıldı. Yetkilendirme zaman alacak.



ÜST DÜZEY DİYALOG: Sağlık, iklim krizi, terörle mücadele gibi konularda yüksek seviyeli diyalog toplantıları düzenlenmesi için hazırlıklar sürüyor.



İNSAN HAKLARI: Hukukun üstünlüğü ve temel haklar ile özgürlükler alanlarında eleştiride bulunan AB, bu konularda diyaloğun AB-Türkiye ilişkilerinin bir parçası olduğunu belirtti.

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