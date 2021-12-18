Türkiye’den AB’ye: Şaşkınlıkla izliyoruz

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Açıklamada özetle şöyle denildi: “AB tarafından Genel İşler Konseyi’nde kabul edilen Genişleme Kararları, AB’nin genişlemeye stratejik bir bakış açısıyla değil, üyelik dayanışması çerçevesinde yaklaştığını bir kez daha göstermiştir. Genişleme kararlarının ülkemize ilişkin bölümlerinde, ülkemizin AB ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğu görmezden gelinmekte, ülkemizin gerek AB, gerek bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından taşıdığı önem inkâr edilmekte, hatta yanlış yansıtılmaktadır. Bazı üye ülkelerin dar görüşlü ve bencil çıkarlarına AB’nin alet edilmesinin yeni bir örneği olan bu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamadığı ve Avrupa genel çıkarlarına hizmet etmediği gibi, bizleri olumlu ve yapıcı bir gündem yaratma amacına da yaklaştırmamaktadır.”

NE OLMUŞTU

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AB’nin genişleme konusunu ele aldığı Genel İşler Konseyi’nden sonra 15 Aralık’ta yayımlanan sonuç bildirisinde Türkiye’ye de yer verilmişti. Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaşmayı sürdürdüğünün üzülerek, not edildiğinin belirtildiği belgede, daha önce alınmış kararlara atıf yapılarak, müzakerelerin durduğu ve başlık açılmasının ya da kapatılmasının söz konusu olmadığı hatırlatılmıştı.