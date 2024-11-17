Türkiye’den AB’ye ‘harita’ çıkışı

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Avrupa Komisyonu, deniz planlama faaliyetleri kapsamında hazırladığı Ege Denizi haritasında Türkiye’nin kıta sahanlığını Yunanistan sınırları içinde göstererek tepki çekmişti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz, AB’nin mekansal deniz planlama çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz’deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır. Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar, Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

‘AB’NİN YETKİSİ YOK’

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığı belirtilerek, “AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir. Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.