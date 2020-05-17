Türkiye’den AB’ye doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yaptığı açıklamada, “AB dışişleri bakanlarının doğu Akdeniz’deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir” denildi.

AB’nin, ‘koronavirüsle mücadelede gösteremediği dayanışmayı, söz konusu Rum kesimi olduğunda koşulsuz şartsız göstermesinin manidar olduğunu’ vurgulayan Aksoy, “AB’nin yapması gereken, dayanışma kisvesi altında körü körüne Yunanistan ve GKRY’nin sözcülüğüne soyunmak yerine, sağduyuyla davranmak, uluslararası hukuk ile Türkiye ve KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini dikkate almaktır” ifadelerini kullandı. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell ise AB bakanlarının açıklamasının net ve kararlı bir mesaj içerdiğini savundu.