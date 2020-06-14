Türkiye’den AB’ye 1 Temmuz harekâtı

AB, ‘güvenli gördüğü’ ülkelerin yer alacağı ortak bir liste oluşturmak amacıyla kendi içinde çalışmalara başlarken Ankara da üye ülkeler nezdinde ikili girişimlerini yoğunlaştırdı. Bunun yanı sıra listenin hazırlanmasında görüşü dikkate alınacak olan AB Komisyonu nezdinde de temaslar sürüyor. Görüşmelerde, güvenli bir seyahat için her aşamada her türlü önlemin alındığı mesajının altı kalın şekilde çiziliyor. Türkiye’nin, zaman içinde değişecek listede başından itibaren yer alması için Brüksel’in en önemli beklentisi koronavirüs salgınına ilişkin sistematik ve detaylı veri paylaşımı. AB şu ana kadar herhangi üçüncü bir ülkeye net bir sinyal vermedi.

ALMANYA’NIN TUTUMU ÖNEMLİ

AB Komisyonu önceliğini Batı Balkan ülkeleri olarak belirledi. Listenin 1 Temmuz’a yakın bir tarihte açıklanması öngörülürken önümüzdeki iki hafta, yapılacak müzakereler açısından kritik olarak görülüyor. Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olması ve konunun turist gönderen AB ülkeleri açısından da ekonomik bir boyutunun bulunması liste konusunda Türkiye’nin elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye’ye yönelik yaklaşımın belirlenmesinde başta Almanya olmak üzere büyük AB ülkeleri önemli rol oynayacak.