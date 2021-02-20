Türkiye’den ABD’ye karşı F-35 hamlesi

AA’ya göre, uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Ankara, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmış, resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen Türkiye’ye verilmemişti. ABD Kongresi, Türkiye için üretilen 6 adet F-35’in ABD tarafından satın alınması için yetkilendirme yapmıştı.