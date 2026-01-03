×
Dünya Haberleri

Türkiye'den ABD-Venezuela gerilimine 'itidal' çağrısı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 17:00

Dışişlier Bakanlığı, ABD ve Venezuela arasında yaşanan son olaylara ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeye "itidal" çağrısında bulundu. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Tüm taraflara itidalli davranma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, “Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadesine yer verildi.

VENEZUELA’NIN İSTİKRARINA VURGU

Türkiye’nin, Venezuela’nın istikrarına büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir” denildi.

TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu çerçevede tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“YAPICI KATKI SUNMAYA HAZIRIZ”

Bakanlık, Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk temelinde çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak, “Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız” açıklamasını yaptı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN VATANDAŞLARA YAKIN TAKİP

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği’nin ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temasını sürdürdüğü belirtilerek, “Bu süreçte Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişimini ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir” denildi.

