Türkiye'den ABD-Venezuela gerilimine 'itidal' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, “Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadesine yer verildi.

VENEZUELA’NIN İSTİKRARINA VURGU

Türkiye’nin, Venezuela’nın istikrarına büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir” denildi.

TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu çerçevede tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“YAPICI KATKI SUNMAYA HAZIRIZ”

Bakanlık, Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk temelinde çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak, “Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız” açıklamasını yaptı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN VATANDAŞLARA YAKIN TAKİP

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği’nin ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temasını sürdürdüğü belirtilerek, “Bu süreçte Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişimini ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir” denildi.