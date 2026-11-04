Türkiye'den AB raporuna tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye hakkında hazırladığı rapora tepki gösterdi. Bakanlık, rapordaki siyasi kriterler, yargı ve temel haklara ilişkin değerlendirmeleri reddederek Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporun AB'nin Türkiye'ye karşı "ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu" belirtildi.

'MESNETSİZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ'

Açıklamada, raporda özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Bakanlık, söz konusu ithamların bazı AB yetkililerinin "çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsız, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansıması" olduğunu ifade etti.

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YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM TARAFINA ELEŞTİRİ

Raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan ve gerçeklerden uzak tezlerinin savunulduğunu belirten Bakanlık, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiğini kaydetti.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsemesi eleştirilerek bu yaklaşım sürdüğü müddetçe Birliğin çözüm çabalarına katkı sunamayacağı vurgulandı.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MUTABAKATI VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı, raporun Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerinin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine bütünüyle aykırı olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin ifadelerin de herhangi bir hükmünün bulunmadığı belirtildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ÇAĞRISI

Açıklamada, raporda Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalar alanındaki ilerlemesine, işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitlerin önemli bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıflar da olumlu değerlendirildi.

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Bakanlık, raporda yer alan ekonomik ve ticari verilerin Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentileri desteklediğini belirterek bu konudaki "haklı ve meşru beklentiyi" yineledi.

'TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ORTAK ÇIKARLARA DAYANMALI'

Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin ilişkileri karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyet çerçevesinde ilerletmeye hazır olduğu bildirildi.

Bakanlık, AB'den son dönemde artan diyaloğun Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut kararlara dönüştürmesini istedi. Açıklamada, Birliğin ortak geleceğin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesi gerektiği ifade edildi.