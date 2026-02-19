Türkiye’den 5 kritik mesaj... Barış Kurulu toplanıyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını bugün Washington’da yapacak. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Fidan’ın Washington’daki toplantıda Filistin meselesine yönelik 5 kritik mesaj vermesi bekleniyor. Toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yer alması beklenmiyor.

KARARLILIK VURGUSU YAPACAK

m Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.

m Fidan’ın İsrail’in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi beklenen toplantıda, Türkiye’nin Gazze’de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

İSRAİL BASKILARINA DİKKAT

- Fidan’ın Türkiye’nin, Gazze’de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanması için tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yinelemesi öngörülüyor.

- Bakan’ın Batı Şeria’da İsrail’in baskılarına, artan yasadışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

- Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, Trump, Barış Kurulu’na üye ülkelerin 5 milyar doların üzerinde mali taahhütte bulunduğunu açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin doğrudan finansal katkıdan ziyade Filistin’de yeniden imar sürecine destek, altyapının ayağa kaldırılması ve insani yardım faaliyetlerine odaklanacağı ifade ediliyor.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ

23 Eylül 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, ABD Başkanı Trump’la Gazze’de ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. 13 Ekim 2025’te Mısır’ın Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı’nın ilk aşamasını oluşturmuştu. Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti. 14 Ocak’ta Gazze’nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un açıklamasıyla Barış Planının ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti. 16 Ocak’ta Barış Kurulu’nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu. Bakan Fidan’ın da Gazze Yürütme Kurulu’nda olduğu açıklanmıştı.

Gazze sahilinde gençler kumun üzerine ‘Hoşgeldin ramazan’ yazdı.

BİLGİ NOTU

Gazze’de barışın tesisi kurma fikrinden doğan Barış Kurulu’nun Birleşmiş Milletler’e alternatif bir yapıya dönüşebileceği eleştirileri nedeniyle bazı ülkeler Trump’ın bu girişimine katılmama kararı aldılar. Şimdiye kadar 25 ülke kuruluş tüzüğüne imza attı.

GAZZE’DE BURUK RAMAZAN

İSRAİL’in saldırılarıyla harabeye çevirdiği Gazze Şeridi’nde ramazan ayının ilk günü bu yıl da belirsizlik ve buruk bir şekilde karşılandı. Yerlerinden edilen Gazzeli aileler çadır kamplarda yokluk içinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Aileler insani yardım dağıtım programlarından gelecek destek ile ramazanı geçirmeyi umuyor. Ramazan öncesi un, zeytin ve şeker gibi temel gıdaları karaborsaya düşmesi ise Gazzelilerin hayatını daha da zorlaştırıyor. 55 yaşındaki Hanan Attar da öğütülmüş mercimekle hayata tutunduklarını söylüyor. Attar, “Un ve yağ yok. Son üç yıldır her ramazan mercimeği öğütüp, yardımlardan aldığımız makarna ve pirinçle karıştırıyoruz. Bu günler de geçer. Önemli olan bir daha savaşı yaşamamak” diyor.

