Türkiye 40 adet F-16 almak için ABD'ye başvurdu

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Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulundu.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

Reuters'a konuşan ismini vermeyen bir yetkili başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Politika gereği, teklif halinde savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar yorum yapılmaz" dedi.

MİLYARLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre siparişin değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

ERDOĞAN: ABD YA PARAMIZI VERECEK YA UÇAKLARIMIZI

Daha önce ABD'den 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.



30 Eylül'de konu hakkında açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" demişti.

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World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

Dış politika analisti Ali Çınar konuyu CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi. Ali Çınar’ın analizinden satır başları şöyle:

"Türkiye'den Washington'a giden mektupta bu alım talepleri yer aldı. Bu talep Pentagon ve Dışişleri bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve Kongre'ye sunulacak. Ancak bunun öncelikle Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

Burada en az 6 milyar dolarlık bir maliyetten söz ediyoruz. Bu Amerikalı firma için elbette büyük bir fırsat. Ancak burada Biden'ın ve Kongre'nin tutumu çok önemli.

Kişisel fikrim talebin Washington tarafından kabul görmeyeceği. Biden evet dese de Kongre'den geçmeyeceğini düşünüyorum. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez daha önce S-400'ler yüzünden Türkiye'ye askeri satış yapılmayacak açıklaması yapmıştı. Bu konuda Kongre'de büyük sıkıntılar var. Beyaz Saray bu konuda soru gelme ihtimaline karşı S-400'leri öne sürmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşması ABD ile olan ilişkilerini sıkıntı hale getiriyor.

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Biden ve Erdoğan arasında G-20 zirvesinde görüşme olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Görüşme ihtimalleri bence yüksek. Ancak bu görüşmeden F-16'lar konusunda sonuç çıkmayabileceğini düşünüyorum."