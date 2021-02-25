Türkiye’deki yakınına hediye suç sayıldı

Merkezi ABD’de bulunan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların ‘bir tartışma başlatmak’ ya da denizaşırı ülkelerde yaşayan akrabalarına hediye göndermek gibi ‘suçlardan’ mahkûm edildiğini bildirdi. HRW’ye göre, Çin’in kuzeybatısındaki bölgede 2016 yılından bu yana 250 binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. HRW araştırmacısı Maya Wang, cezaevinde bulunanların çoğunun yaşam tarzı ve dini pratikleri nedeniyle hapis cezası aldığını kaydetti.

CEZALAR DA ARTTI

2017-2019 yılları arasında bölgede hüküm giyenlerin sayısında ciddi artış görüldüğünü dikkat çeken HRW, hükümet verilerine dayandırdığı açıklamasında, Sincan mahkemelerinin 2016’da yaklaşık 40 bin kişiyi cezalandırırken, 2017’de bu rakamın 100 bini bulduğuna dikkat çekti. HRW, savcılar ve mahkemeler üzerinde ‘terörle mücadele’de daha sert bir tavır takınmaları yönünde kurulan baskı sonucu, çok sayıda kişinin gerçek bir suç işlemeksizin hüküm giydiğini de öne sürdü. Örneğin HRW, başkalarına neyin haram, neyin helal olduğunu söylemek ve Türkiye’deki akrabalarına hediyeler göndermek gibi fiillerin mahkûmiyet sebebi sayıldığını iddia etti. Verilen hapis cezalarının sürelerinin de arttığına dikkat çeken HRW, 2017 yılı öncesi hüküm giyenlerin yaklaşık yüzde 11’i beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılırken, bu oranın 2017’de yüzde 87’ye çıktığını aktardı.

KAMPLARDA TUTULUYORLAR

Yaklaşık bir milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlığın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tutulduğu sanılıyor. Çin’in bölgedeki Müslüman azınlığı kamplarda çalıştırdığı, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma uyguladığı iddiaları uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti. Pekin yönetimi, kampların varlığını önce reddetmiş, daha sonra bunların “İslamcı aşırılıkla” mücadele için kurulan eğitim kampları olduğunu savunmuştu.