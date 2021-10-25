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Türkiye'de yakalanmıştı... Önce DEAŞ'a katıldı, sonra çocuk katili oldu! İşte cezası

#DEAŞ#Jennifer Wenisch#ALMANYA
Türkiyede yakalanmıştı... Önce DEAŞa katıldı, sonra çocuk katili oldu İşte cezası

Almanya vatandaşı Jennifer Wenisch önce Müslüman olmuş ardından da terör örgütü DEAŞ'a katılmıştı. Kendisine köle yaptığı küçücük bir kız çocuğunu öldürmekle suçlanan kadın Alman mahkemeleri tarafından suçlu bulunu hapis cezasına çarptırıldı.

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Müslüman olduktan sonra Irak'ta IŞİD'e katılan Almanya vatandaşı Jennifer Wenisch, eşiyle birlikte köle olarak aldığı Ezidi bir kız çocuğunun ölümünden dolayı ülkesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Münih'te yargılanan 30 yaşındaki Wenisch kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Ancak mahkeme Wenisch'in, Iraklı cihatçı eşi Taha Sabah el-Nuri'nin 5 yaşındaki kız çocuğunu 2015'te Musul'da güneş altında susuz bırakıp, ölüme terk etmesine izin verdiğine hükmetti.

Taha Sabah el-Nuri ise Frankfurt'da yargılanıyor ve mahkeme kararını önümüzdeki ay açıklayacak.

Türkiyede yakalanmıştı... Önce DEAŞa katıldı, sonra çocuk katili oldu İşte cezası
Jennifer Wenisch mahkeme boyunca yüzünü gizledi 

Savunma avukatları, kız çocuğunun annesi Nora'nın güvenilir bir görgü tanığı olmadığını söylemişlerdi.

Türkiyede yakalanmıştı... Önce DEAŞa katıldı, sonra çocuk katili oldu İşte cezası

Avukatlar ayrıca, kız çocuğunun hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğüne dair delil olmadığını savunmuştu.

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TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Savcılık ise 2016'da Türkiye'de yakalanan ve Almanya'ya iade edilen Jennifer Wenisch'in ömür boyu hapsini istemişti.

Wenisch, Almanya'da bugüne kadar Ezidilere yapılanlar nedeniyle "savaş suçu" kapsamında yargılanan ilk IŞİD'liydi.

Almanya'da 8. sınıftan sonra okulu bırakan Wenisch'in 2013'te Müslüman olduğu bildiriliyor.

Wenisch, 2014'te Türkiye üzerinden önce Suriye'ye sonra Irak'a geçmiş ve IŞİD'e katılarak Taha Sabah el-Nuri'yle evlenmişti.

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