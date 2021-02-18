‘Türkiye’de olsaydı 10 km yürümek zorunda kalmazdı’

ABD’de de bir süredir etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları, aşılama sürecini olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda Amerikan basını, aşı olabilmek için karlı yollarda tam 10 kilometre yürümek zorunda kalan 90 yaşındaki Fran Goldman’ın hikayesini haberleştirdi. Habere göre, Seattle eyaletinde yaşayan Goldman, koronavirüs aşısı randevusunu kaçırmamak için yolları kapatan kar nedeniyle yaklaşık 10 km yürümek zorunda kaldı.

‘YİNE YÜRÜRÜM’

Amerikan Fox televizyonu ile anlaşmalı olan yerel kanal Q13’e konuşan Goldman, aşı randevusu almak için haftalarca uğraştığını anlattı. 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle randevusuna araçla gitmesinin mümkün olmadığını belirten Goldman, bu yüzden hastaneye yürüyerek gittiğini anlattı. Pazar günü aşı olan Fran Goldman, bir gün önce yürüyüş denemesi yaptığını da söyledi ve “Eğer tek seçeneğim yürümekse, yine yürürüm” ifadelerini kullandı.

‘TIPKI HALAM GİBİ’

Goldman’ın hikayesi dünyada yankı bulurken, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın habere ilişkin paylaşımı ise dikkat çekti. Twitter hesabından haberi paylaşan Büyükelçi Kılıç, “Türkiye’de olsaydı, tıpkı 92 yaşındaki halam gibi kendisine aşı yapmak için gelen sağlık ekibine kapıyı açmak için koridorda birkaç adım atması yetecekti” ifadesini kullandı. Kılıç bu yorumuyla, Türkiye’de ileri yaştaki hastaların evine tek tek giden sağlık çalışanlarına ve aşılama sistemine vurgu yaptı.

ABD’de salgında 488 binden fazla kişi hayatını kaybederken aşılama da hızlandı. Tek doz aşı olanların sayısı 40 milyona dayandı, 2 doz olanların sayısı 15 milyonu geçti.