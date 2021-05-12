Türkiye ve dünyadan İsrail’e büyük tepki

İstanbul’da pazartesi akşamı, COVID-19 kısıtlamalarına rağmen İsrail Başkonsolosluğu önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla binlerce kişi toplandı. Dün de Ayasofya Camisi önünde sabah namazının ardından düzenlenen gösteride Filistinli Müslümanlara destek çağrısında bulunuldu. Ankara, Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Niğde, Ordu, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van ve Yalova illerinde de sivil toplum örgütleri İsrail’i protesto gösterileri düzenledi.

‘İSRAİL BEDEL ÖDEMELİ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısıyla, uluslararası toplumun gözü önünde insanlık suçu işlendiğini belirterek, “İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir” tepkisini gösterdi.

İİT: FİLİSTİNLİLERİN YANINDAYIZ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddet ve ihlallerini görüşmek üzere telekonferans yöntemiyle gerçekleştiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve kutsal mekânlara yönelik saldırılarına direnişlerinin desteklendiği vurgulanarak “Kudüs’ü desteklemek için uluslararası arenada gerekli pratik adımların atılması ve acil siyasi ve yasal önlemlerin alınması” çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler: “Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanmasından derin endişe duyuyoruz.”

Uluslararası Af Örgütü: “İsrail Doğu Kudüs’te uluslararası hukuku çiğneyen ve savaş suçu sayılabilecek zorunlu göçü durdurmalı. Uluslararası toplum sistematik ihlallerinden İsrail’i sorumlu tutmalı.”

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