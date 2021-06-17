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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.06.2021 - 23:51 | Son Güncelleme:

Türkiye'de de çok sevilen dizinin senaristi intihar etti

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Türkiye'de de çok sevilen dizinin senaristi intihar etti

Bir dönemde Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer'in, Covid-19'la 13 ay mücadele ettikten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Ünlü Amerikan dizisi Dawson's Creek'in yanı sıra Wasteland adlı televizyon dizisinin de senaristleri arasında yer alan Ferrer'in, Nisan 2020'de corona virüsüyle enfekte olduğu öğrenildi.

Covid-19'u atlatamayan ve sağlık durumu iyice kötüleşen Heidi Ferrer'in 26 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde intihar ettiği açıklandı.

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