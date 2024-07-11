Türkiye'de bir dönem izlenme rekorları kırıyordu... Ünlü dizi Alf'in çocuk yıldızı ve köpeğinin sır ölümü

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Bir dönem Türkiye'de de izlenme rekorları kıran dünyaca ünlü dizi ALF'in çocuk yıldızı Benji Gregory'nin geçtiğimiz ay aracında köpeği ile birlikte ölü bulunduğu ortaya çıktı. Olayı ilk kez dün basınla paylaşan ünlü oyuncunun kız kardeşi, aktörün cansız bedeninin 13 Haziran günü Arizona'nın Peoria kentindeki bir bankanın otoparkındaki arabasının içinde bulunduğunu açıkladı.

KÖPEĞİ DE YANINDA BULUNUYORDU

46 yaşındaki Gregory'nin neden hayatını kaybettiği hala bir sır. Ancak bankadaki işlerini halletmek üzere arabasıyla otoparka parkeden ünlü oyuncunun yaşadığı bir sağlık sorunu yüzünden arabasından çıkamadığı ve hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. 13 Haziran günü Peoria kentinde sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı bildirilirken, aktörün ölümüne aşırı sıcakların neden olduğu düşünülüyor. Ailesi ünlü aktörün depresyon, bipolar bozukluk ve uykusuzluk gibi hastalıklardan muzdarip olduğunu da ekledi. Gregory'nin Hans isimli PUG cinsi köpeğinin cansız bedeni de aktörle beraber arabada bulundu.

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ALF DİZİSİNİN ÇOCUK YILDIZI

Gregory, ülkemizde de oldukça sevilen, bir uzaylının dünyada yaşadığı maceraların anlatıldığı ALF dizi ile dünyaca üne kavuşmuştu. Dizide uzaydan dünyaya gelen ALF'in ABD'li Tanner ailesi ve ailenin kedisi Şanslı ile yaşadığı komik olaylar anlatılıyordu. Alf'e Türkiye'de ünlü tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter sesiyle hayat veriyordu. Gregory dizide ailenin küçük oğlu Brian Tanner rolünü üstleniyordu. NBC'de 1986 ve 90 yılları arasında yayınlanan dizide ünlü aktör 101 bölümde de yer aldı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Benji Gregory 80'lerde yayınlanan A Takımı, Fantastic Max ve "Alacakaranlık Kuşağı" gibi tanınmış projelerde de rol aldı. 90'lı yıllarda birçok filmde çeşitli rollerde bulunan Gregory, 2003 yılında Hollywood'u bırakıp ABD Donanması'na katıldı. Gregory donanmadaki görevini tamamladıktan sonra 2005 yılında terhis oldu. Aktör o tarihten bu yana Arizona'da yaşıyordu.