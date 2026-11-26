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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Hafter'in ziyareti, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Libya Temsilciler Meclisinin deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin mutabakat metnini onaylamasının ardından gerçekleşen ziyaret, yabancı basının da dikkatini çekti. İsrail, Mısır ve Fransız basınında yayımlanan haber ve analizlerde, Ankara'nın Libya'nın doğusu ile ilişkilerini geliştirme çabalarına vurgu yapıldı.

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"YENİ DÖNEME GİRİLDİ"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Times of Israel, Hafter'in Ankara ziyaretini "yeni döneme girildi" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiği belirtildi. Hafter'in oğlunun sosyal medya paylaşımına da yer verilen haberde, görüşmelerin güven inşa etme yolunda "önemli bir adım" olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, ziyaretin Libya'nın bölünmüş doğu kesimi ile Türkiye arasındaki ilişkilerde "yeni bir aşamanın temelini attığı" değerlendirmesi yapıldı.

"6 YIL SONRA BİR İLK"

Mısır basınından Daily News Egypt, Hafter'in Ankara ziyaretini "6 yıl sonra bir ilk" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Hafter'in ülkesindeki siyasi ve askeri karışıklıkların ardından altı yıl sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Libya politikasındaki değişime dikkat çekilen haberde, Ankara'nın savaş sürecinde tek bir tarafı desteklemekten uzaklaşarak iki taraf arasında yakınlaşma sağlamaya yönelik önemli mesafe kaydettiği ifade edildi.

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Ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Aralık tarihlerinde Trablus'ta düzenlenecek Afrika-Türkiye Zirvesi'ne katılımı öncesinde önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

FRANSIZ BASINI: ANKARA İKİ TARAF ARASINDA DENGE KURMAYA ÇALIŞIYOR

Fransız basınından RFI da Hafter'in Ankara ziyaretini gündemine aldı.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Ankara'da Libya'nın doğusunu kontrol eden Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. Görüşme kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Ankara, birkaç aydır iki taraf arasında dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'nın, ABD Başkanı'nın Afrika Özel Temsilcisi Masad Boulos'un Libya'da siyasi çözüm sağlanmasına yönelik girişimini desteklediği belirtildi.

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Haberde, girişimin amacının doğu ve batıdaki iki iktidar ailesini koruyarak ülkeyi birleştirmek olduğu ifade edildi. Türkiye'nin de tek bir yönetim organı oluşturmak amacıyla taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.