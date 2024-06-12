Türkiye ziyareti iptal edilmişti... Putin Fidan ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Lideri Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı’nda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Hakan Fidan ilk olarak Putin’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Putin de cevaben ertelenen Türkiye ziyareti yerine Temmuz ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da Erdoğan ile bir araya geleceklerini söyledi.

‘BRICS İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ’

Türkiye’nin BRICS’e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, bu yolda Türkiye’ye gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Putin, “Bölgedeki ülkeler için daha sıkı ve yakın işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Güvenliği sağlama, ekonomik işbirliği ve uluslararası arenadaki eylemlerimizi düzenleme açısından etkili bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Putin, Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğrudan desteği ve liderliği altında gerçekleştiğini de vurguladı. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde rekor kırıldığını hatırlatan Putin, bu yılın başında bazı temel ihracat ve ithalat ürünlerindeki fiyat düzeltmeleri nedeniyle bir miktar düşüş yaşandığını, bu durumu kısa sürede düzelteceklerine inandığını ifade etti.

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EKONOMİK BAŞLIKLAR

Ukrayna krizinin çözümüne Türkiye’nin katkılarını da takdirle karşılayan Putin, “Müzakere sürecine verdiğiniz destek ve Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul’da sağladığınız platform için size teşekkür etmek istiyorum” dedi. Putin, tahıl anlaşmasının yapılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir rol oynadığını belirterek, “Maalesef, anlaşmanın uzatılmaması bizim suçumuz değildi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’deki durumla ilgili girişimlerini de biliyoruz ve destekledik. Türkiye’nin bu yönde sunduğu yeni önerileri inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

FİDAN’DAN ÜÇ KRİTİK TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ilk teması önceki gün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine getirilen Sergey Şoygu ile gerçekleşti. Şoygu ile Ukrayna ve Suriye’yi görüşen Fidan, ikinci önemli görüşmesini ise Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile yapılması dikkat çekti. Rus kaynaklara göre Narişkin ve Fidan iki ay önce Rusya başkenti Moskova’da “Crocus Sity” konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin Türkiye üzerinden Rusya’ya gitmesini görüştü. Fidan’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde ise Gazze, Güney Kafkasya ve Ukrayna dahil uluslararası tüm önemli konular ele alındı.