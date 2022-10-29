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'Türkiye Yüzyılı' Yunanistan'ı salladı!

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#Erdoğan#Türkiye#Yunanistan
Türkiye Yüzyılı Yunanistanı salladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi Yunan medyasını adeta salladı. Erdoğan'ın Ayasofya vurgusundan özellikle rahatsız olan Yunan gazeteleri törene dair tüm detayları sayfalarına taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısı'nda vizyon belgesini açıkladı.

'Cumhuriyetin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı'nu ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Yunanistanı salladı


HER GAZETEDE AYASOFYA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve dün düzenlenen büyük toplantı Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır. " sözleri neredeyse her Yunan gazetesinde yer aldı.

"EROĞAN PİŞMANLIK DUYMUYOR"

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CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara geniş yer verdi ve Erdoğan'ın Türkiye'nin her alanda dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yaptı.

Skai televizyonu, 'Türkiye Yüzyılı'nın Erdoğan'ın yeni yanılgısı olduğunu iddia ederken, Parapolitika ise "Erdoğan pişmanlık duymuyor: Emperyalizme cevap Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Yunanistanı salladı


ERDOĞAN MEYDAN OKUDU

Yunan haber sitesi In.gr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Batı ve Yunanistan'a mesajlar gönderdiğini belirterek, "Erdoğan'ın konuşmasında Yunanistan'a karşı provokasyonda bulunmaması herkes için sürpriz olsa da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden özellikle bahsetti" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında meydan okurcasına Ayasofya'dan bahsettiğine dikkat çeken Naftemporiki gazetesi "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı" ifadelerini kullandı.

ERT televizyonu da Erdoğan’ın dünyaya meydan okuduğunu belirterek, "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı" başlığını kullandı.

Türkiye Yüzyılı Yunanistanı salladı


ENİKOS ETKİNLİĞİ 'ABARTILI' BULDU!

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Yunan haber sitesi Enikos, dün gerçekleştirilen etkinliğin 'abartılı' olduğunu iddia ettiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'ya atıfta bulunarak provokasyon yaptığını iddia etti.

Kathimerini Gazetesi, "Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim" başlığını verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Batı'yı hedef aldığını iddia etti.

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#Erdoğan#Türkiye#Yunanistan

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