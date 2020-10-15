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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye yine AB zirvesi gündeminde

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Türkiye yine AB zirvesi gündeminde
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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeniden Akdeniz’e açılmasının ardından Türkiye konusu Avrupa Birliği’nde bir kez daha en üst düzeyde ele alınacak.

Bugün Brüksel’de iki günlük bir zirve için toplanacak olan AB liderleri, doğrudan resmi gündem maddeleri arasında yer almasa da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) talebiyle, zirvenin ikinci gününde, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele alacaklar. Türkiye ile ilişkilerin 1-2 Ekim’deki zirvede saatlerce tartışılması ve bir sonraki kapsamlı değerlendirmenin aralıkta yapılmasına karar verilmesi nedeniyle bu zirvede konuya derinlemesine değinilip değinilmeyeceği liderlerin tavrına bağlı olacak. Yunanistan ve GKRY, zirve sonuç bildirisinde Türkiye aleyhine bir paragrafa yer verilmesini ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kınanmasını istiyor. Bunun sağlanması için ise üye ülkeler arasında oybirliği gerekiyor. Atina yaptırım söylemini de sürdürüyor ancak bu konuda da oluşmuş bir konsensüs yok.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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