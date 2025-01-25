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Türkiye yakından takip ediyor... Kıbrıs açıklarında sondaj tahriki

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#Nikos Hristodulidis#Exxon Mobil#Akdeniz
Türkiye yakından takip ediyor... Kıbrıs açıklarında sondaj tahriki
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

KIBRIS adasının güneyini, Türkiye ve KKTC’yi yok sayarak tek yanlı 13 parsele ayırıp egemenlik iddiasında bulunan Kıbrıs Rum yönetimi, birkaç yıldır sessizliğe büründüğü Doğu Akdeniz’de sondaj tahrikine yeniden başladı.

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Rum lider Nikos Hristodulidis, Amerikan Exxon Mobil şirketinin Türkiye’nin Antalya açıklarındaki kıta sahanlığı ile bir bölümü örtüşen 5 numaralı parselde sondajın başladığını açıkladı.

ANKARA: İHLALLERİ ENGELLERİZ

Sondajın Türkiye’nin kıta sahanlığının dışında ancak çok yakınında gerçekleştiğini belirten Savunma Bakanlığı kaynakları, “Çalışmalar, Türkiye’nin sahasının 11.5 mil (22 kilometre) güneyinde 19 Ocak’ta başladı. Yakından takip ediyoruz. Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal, sahada derhal engellenecektir” açıklaması yapmıştı.

SONDAJ HAZİRANA KADAR

Rumların denizcilik sektöründe NAVTEX adıyla bilinen seyrüsefer uyarısında sondaj çalışmalarının haziran ayına kadar devam edeceği belirtildi. Katar kamu şirketi Katar Enerji ile ortaklık yapan Amerikan Exxon Mobil şirketi, Rumlar’dan 5 ve daha güneyindeki 10 numaralı parselleri kiralamış, geçmiş yıllardaki sondajlarında önemli miktarda doğalgaz yatağına ulaşmıştı. Şirket, son sondajında da doğalgaza ulaşırsa, Akdeniz’in ortasından dünya pazarlarına satılması için boru hattı döşeyip döşememeye karar verecek.

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#Nikos Hristodulidis#Exxon Mobil#Akdeniz

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