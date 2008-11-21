Türkiye ve Yunanistan'a "mayın ihlali" suçlaması

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kara Mayınlarının Yasaklanması İçin Uluslararası Kampanya (ICBL) adlı kuruluş, Türkiye, Yunanistan ve Belarus'un kara mayınları stoklarını imha etmeyerek, Ottowa anlaşmasını ihlal ettiği iddiasında bulundu.

Kuruluşun yayımladığı 1155 sayfalık raporda, geçen yıl 5 bin 400'den fazla insanın anti personel mayınları veya diğer savaş malzemelerinden öldüğüne ya da sakat kaldığına dikkati çekildi. Kara mayını ticaretinin neredeyse hiç kalmadığı ifade edilen raporda, ancak birçok ülkenin, insanları sakat bırakan bu silahları imha etmekte yavaş davrandığı görüşü dile getirildi.



1997 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan kuruluşun raporunda, mayınlı bölgeleri temizlemek için zaman isteyen Danimarka, Ekvador, Nikaragua, Peru, İngiltere ve Venezuela'nın şimdiye kadar mayınları temizlemiş olması gerektiği ifade edildi.



Raporda, Mart 1999'da yürürlüğe giren, kara mayınlarının depolanması, üretimi ve devredilmesini yasaklan Ottowa Anlaşması uyarınca Yunanistan ve Türkiye'nin toplam 4.2 milyon, Belarus'un 3.4 milyon imha etmesi gereken anti personel mayın stoku bulunduğu kaydedildi.



Ottowa Anlaşması uyarınca bugüne kadar yaklaşık 42 milyon mayının imha edildiği belirtiliyor.



