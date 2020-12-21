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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Ukrayna'nın ortak yapacağı korvetlerin üretim yeri belli oldu

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Türkiye ve Ukrayna'nın ortak yapacağı korvetlerin üretim yeri belli oldu
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Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.

Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.

Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.

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