‘Türkiye ve Trump’tan çekindiler’ Yunanistan’dan Ege’de ikinci erteleme geldi

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BASININ İDDİASI

Yunan medyasının bir bölümüne göre, yeni ertelemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan övgü ile bahsetmesi ve Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, Türkiye’nin kararlığını ortaya koyan sözleri önemli rol oynadı. Yunanistan’ın yeni erteleme kararı ile ilgili şu gelişmeler yaşandı:

- Başkent Atina iki haftadır İtalyan ‘NG Worker’ gemisinin, Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail arasında denizaltı elektrik kabloları döşenmesi projesi çerçevesinde, Güney Ege’de Kaşot (Kasos) ile Kerpe (Karpathos) adaları arasında, bir bölümü Türkiye’nin deniz yetki alanlarını da kapsayacak çalışmalarına yeniden başlamasının gün meselesi olduğu iddiaları ile çalkalandı.

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GÜNLERCE TARTIŞILDI

- Ülkenin önde gelen gazeteleri ve televizyonları, günlerce ilgili Navtex için “bugün yayınlanacak” ya da “yarın yayınlanacak” şeklinde yayın yaparken, Yunan silahlı kuvvetlerinin de “her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğu” öne sürüldü.

- Ancak, Atina’daki bu “kriz kapıda” ortamı, önceki günden itibaren birdenbire değişmeye başladı. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetrisis’in herhangi bir tarih vermeden “Proje, elverişli bir zaman biriminde gerçekleştirilecek” sözleri ön plana çıktı ve Navtex de unutuldu. Yunan medyasının bir bölümünde, “geri adım atıldı” veya “zamanlama yanlış yapıldı” şeklinde eleştiriler dikkat çekti.

TÜRKİYE ATİNA’YI UYARMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları önceki gün Atina’yı şöyle uyarmıştı: “Türkiye’nin ve KKTC’nin bölgedeki varlığı gözetilmeden maksimalist talepler çerçevesinde Yunanistan, GKRY ile üçüncü taraflar tarafından planlanan ve ülkemizin rızası alınmadan deniz yetki alanlarımızdan geçmesi planlanan, fizibilitesi olmayan ve tamamen tahrik amaçlı projelerin Doğu Akdeniz’de ısrarla sürdürülmeye çalışılması mümkün değildir. Hak ve menfaatlerimizi gözetmeyen bu tür davranışlara karşı bizim tutumumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önce ne yaptıysak yine aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda ısrarcı olunmasının bir anlamı bulunmamaktadır.”