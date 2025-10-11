×
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye ve Suriye arasında güvenlik zirvesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 15:59

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dışişeri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye arasında Ankara'da toplantı düzenleneceğini açıkladı. 

Bakanlık, Ankara'daki toplantıda güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir.

Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır."

#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#Suriye

