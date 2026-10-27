Türkiye ve Osmanlı ifadeleri değişti: Suriye’de yeni yönetim müfredata da yansıdı

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Önceki kitaplarda Arap topraklarındaki Osmanlı hâkimiyeti için kullanılan “işgal” ifadesi, yeni baskılarda “Osmanlı yönetimi” olarak değiştirilirken, Osmanlı’nın Avrupa seferleri, İslam dışı toprakların kurtuluşunu ifade eden “fetih” terimiyle anlatıldı.

Türkçenin, Arapçanın aleyhine yaygınlaştırıldığına ilişkin bölümler de çıkarılarak Osmanlı yönetimi altında Arapların dil ve geleneklerini koruduğu vurgulandı. Osmanlı yönetimine karşı çıkan Arap hareketleri, önceki kitaplarda “bağımsızlık” ve “kurtuluş” ifadeleriyle anlatılırken yeni baskılarda “başkaldırı” olarak nitelendirildi. Türkiye ile ilgili en dikkat çekici değişikliklerden biri de Hatay konusunda yapıldı. Eski kitaplarda Suriye toprağı olarak gösterilen Hatay, yeni haritalarda Türkiye sınırları içinde gösterildi.

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