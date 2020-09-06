Türkiye ve KKTC’den Kıbrıs’ta tatbikat

Geçen yıl ekim başında yapılan tatbikat bu yıl eylül başına çekildi. 10 Eylül’e kadar sürecek tatbikat bu yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. İyi niyet girişimleri ve diyalog çağrılarına olumlu yanıt alamayan Türkiye ve KKTC, bu tatbikatla Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanısıra destekçileri Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere sahada askeri düzeyde de mesaj vermiş olacak.

KKTC’DE YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tatbikat karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini hedefliyor. Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, ‘birleşik, müşterek ve fiili olarak’ icra edilecek.

KKTC İLE TAM BÜTÜNLÜK

Askeri gözlemciler “Akdeniz fırtınası tatbikatı”nın “birleşik, müşterek ve fiili” olarak yapılacağının bildirilmesine dikkat çekti. Kaynaklar “birleşik ve müşterek” vurgusuyla Türkiye’nin KKTC’ye aynı zamanda siyasi olarak da destek verdiğini, iki ayrı ülke askeri unsurlarının her an “birleşik güç” haline gelme yetenek ve kabiliyetine sahip oldukları mesajının verildiğini vurguladı.