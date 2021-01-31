Türkiye ve KKTC’den BM’ye federasyon tepkisi

İki devletli çözüm isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, raporun Rumları cesaretlendirdiğini belirtirken, Türkiye ve KKTC dışişleri bakanlıkları “federasyon” ısrarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözüme işaret eden kararı eleştirdiği açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mart başında New York’ta yapmayı planladığı garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı gayri resmi Kıbrıs zirvesinde, iki egemenliğe dayalı çözüm taleplerinden geri adım atmayacaklarını belirtti. KKTC Dışişleri Bakanlığı da Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararında Kıbrıs Türkleri’nin de görüşünün alınmamasını kınadı.

ÇAVUŞOĞLU GİDİYOR

Bu arada önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta iki garantör ülke Türkiye ve İngiltere’den BM’nin Kıbrıs zirvesi öncesinde önemli ziyaretler gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu salı günü, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise perşembe günü Lefkoşa’ya gelerek Cumhurbaşkanı Tatar ile temaslarda bulunacak.

ANKARA: TÜKETİLMİŞ SÜRECİ DAYATMAYIN

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC’den gelen tepkilere tam destek verilerek şöyle denildi: “Güvenlik Konseyi’nin, 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi kabul edilemez. Güvenlik Konseyi’nin çözüm üretmeyen, denenmiş ve tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni fikirlerin ele alınmasına izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır.”