Türkiye ve KKTC'den AB Komisyonu'nun Kıbrıs kararına ilişkin art arda açıklamalar

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Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Fitto'yuı atama kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, atama kararına ilişkin, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kararın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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Gözden Kaçmasın AB Komisyonu yeni Kıbrıs temsilcisi atadı Haberi görüntüle

'AB TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ'

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğinin gözlemlendiğini belirtilen Keçeli, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz."

KKTC: SONUÇSUZ KALMAYA MAHKUM

KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonunun Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve çıkarlarını göz ardı ederek 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tek taraflı olarak üyeliğe kabul eden AB'nin, Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını ve inandırıcılığını tümüyle yitirdiği kaydedilen açıklamada, AB'nin Kıbrıs Rum tarafı ile ortak hareket ederek, Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldu bitti yaratmaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs sorununa ilişkin inandırıcılığını ve sürece katkı koyma hususundaki samimiyetini göstermesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

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"Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Avrupa Komisyonu tarafından GKRY'nin tavsiyesiyle, tek taraflı ve gayriyasal bir şekilde Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun sözde 'Kıbrıs özel temsilcisi' atanması ve Kıbrıs konusuna müdahil olması Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemezdir."