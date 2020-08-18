Türkiye ve Katar’dan kritik ziyaret

Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ve Katar Savunma Bakanları dün Libya’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Trablus’a önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak indi. Ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Attiye Trablus’a geldi. Her iki bakan da Mitiga Havaalanı’nda askeri törenle karşılandı. Akar ve Orgeneral Güler son olarak 3 Temmuz’da Libya’yı ziyaret etmişlerdi.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, törenin ardından Libya ile mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına giderek burada görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi. Akar ve Güler daha sonra komutanlıkta Katar Savunma Bakanı El-Attiye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı En-Nemruş’la buluşarak bir durum değerlendirmesi yaptı. Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın son dönemde dev askeri nakliye uçaklarıyla Hafter güçlerine yeni sevkıyatlar yaptığı Sirte ve Cufra’nın durumu ayrıntılı şekilde görüşüldü. Toplantıda Libya ordusunun yeniden yapılanması, eğitim ve donanımı gibi konuların da ele alındığı, bu kapsamda Türkiye ve Katar’ın Libya ordusunun donanım ve kabiliyetlerinin arttırılması ve eksiklerinin kısa sürede tamamlanması konusunda uzlaştıkları belirtildi.

Bakan Akar ve Katarlı mevkidaşı El-Attiye Libya temasları kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de görüştü. Daha sonra heyetler arası toplantılara geçildi. Bakan Akar ve El-Atiyye ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi. Bu toplantılarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de hazır bulundu.

‘LİBYA, LİBYALILARINDIR’

Bakan Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerin ardından yenilen yemekte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Libya’nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya’nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, ‘Libya Libyalılarındır’ diyerek Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız”

ALMAN BAKAN DA LİBYA’DA

Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla birlikte aynı gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da Trablus’u ziyaret etmesi dikkat çekti. Maas, Twitter hesabından Libya’daki savaşa bir çözüm bulmaya çalıştığını, Sirte’de silahsızlandırılmış bölge önerisi sunacağını aktardı. Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşen Maas’ın Libya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçeceği ve BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını isteyeceği bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sağda)

‘ALDATICI SÜKÛNET’

Maas, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaptığı açıklamada, şu an Libya’da aldatıcı bir sükûnet yaşandığını ifade ederek, Libya’daki iki tarafın ve onların uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu konuda iyi bir öneri sunduğuna dikkat çeken Maas, petrol ihracat yasağının son bulması ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasının Libya’daki ihtilafın çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

SEVKIYATLAR SÜRÜYOR

Libya ordusu, Suriye’nin Lazkiye şehrinden kalkan 6 Rus kargo uçağıyla, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek için yeni sevkıyatlar yapıldığını bildirdi. Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Suriye’nin Lazkiye şehrinden 14 Ağustos Cuma günü 4, 15 Ağustos Cumartesi günü de 2 Rus kargo uçağının kalktığını ve bu uçakların Hafter’in ana karargâhı konumundaki Bingazi’ye indiğini söyledi. Dırah, söz konusu uçakların Hafter saflarında savaşmaları için Suriye’deki Esed rejimine bağlı paralı askerleri veya mühimmat taşıdığını düşündüklerini aktardı. (AA)