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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türkiye ve Katar Libya ordusunu birlikte kuracak

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türkiye ve Katar Libya ordusunu birlikte kuracak
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Türkiye ve Katar, Libya ordusunun donanım ve kabiliyetini arttırarak profesyonel yapıya kavuşturulmasında birlikte çalışıp, destek olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin Trablus’ta önceki gün BM’nın tanıdığı Libya yönetimi temsilcileriyle yaptıkları temaslarda bu konuda mutabakata varıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Türkiye’den sonra Katar da Libyalı subay ve askeri öğrencilerin eğitimine kendi topraklarında imkan tanıyacak. Libya ordusu için gereken her türlü silah ile personelin başta üniforma olmak üzere değişik ihtiyaçlarının giderilmesi ve harap haldeki birçok üssün onarılarak hizmete sokulması gibi konularda uzlaşıya varıldığı öğrenildi. Kulislerde, Libya’da Türkiye’ye bir deniz üssü tahsis edilmesi konusunda da ilerleme kaydedildiği öne sürülüyor.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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