Türkiye ve Katar Libya ordusunu birlikte kuracak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin Trablus’ta önceki gün BM’nın tanıdığı Libya yönetimi temsilcileriyle yaptıkları temaslarda bu konuda mutabakata varıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Türkiye’den sonra Katar da Libyalı subay ve askeri öğrencilerin eğitimine kendi topraklarında imkan tanıyacak. Libya ordusu için gereken her türlü silah ile personelin başta üniforma olmak üzere değişik ihtiyaçlarının giderilmesi ve harap haldeki birçok üssün onarılarak hizmete sokulması gibi konularda uzlaşıya varıldığı öğrenildi. Kulislerde, Libya’da Türkiye’ye bir deniz üssü tahsis edilmesi konusunda da ilerleme kaydedildiği öne sürülüyor.