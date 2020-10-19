‘Türkiye ve Japonya iki devlet bir yürek’

Aktif ve renkli kişiliğiyle Ankara’nın en sevilen diplomatlarından olan Miyajama, 3 senede 7 bölge ve 57 şehir gezerek Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi için önemli katkılarda bulundu. Büyükelçi, Hürriyet’e şu mesajları verdi:

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

“Ekonomik işbirliğimizin genişlemesi gerekiyor. Yeni Türk-Japon ekonomik ortaklık anlaşması görüşmeleri sürüyor. Büyük ilerleme sağladık, umarım tamamlanır ve her iki tarafa da daha fazla ticaret ve yatırımın önü açılır. Biliyorsunuz Toyota, Türkiye için en önemli kâr getiren şirketlerden biri. Toyota Türkiye yetkilileri, en kaliteli üretimlerden birini Türkiye’de yapmaktan dolayı gurur duyuyorlar. Buradan başta Avrupa olmak üzere 100 ülkeye araç ihraç ediliyor. Mitsubishi de Manisa bölgesinde son derece modern bir klima fabrikasını işletiyor ve onlar da büyük oranda ihracat gerçekleştiriyor.

‘TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ’

Dolayısıyla Türkiye önemli bir üretim üssü. Ama aynı zamanda Türkiye, büyük bir iç pazara da sahip. Japon firmaları bu nedenle de buraya gelmeliler. Üçüncüsü, bugünlerde Türkiye ile Orta Asya ve Afrika’da beraber çalışma konusunda büyüyen bir ilgi var. Özellikle Afrika’da inşaat ve diğer alanlardaki Türk faaliyetleri ilgi çekiyor. Aslında Japonlar Türkiye’yi ikili bir ilişki çerçevesinde değerlendiriyor. Ancak Türkiye hem bölgede hem dünyada etkisi artan bir ülke. Küresel bir merkeze dönüşüyor ve bu Türkiye’nin en büyük gücü. Ve Japonya’nın Türkiye’ye, Türk şirketlerine, disiplinli ve çalışkan işgücüne ve ayrıca genç nüfusuna ihtiyacı var. Japonya’nın, Türkiye’nin zindeliğine ve enerjisine ihtiyacı var. Türkiye’nin de Japonya’ya ihtiyacı var: Planlama, finansman ve teknoloji açısından. Eğer Türk ve Japon işadamları güvenilir, iyi ortaklar bulurlarsa bir sinerji yaratırlar. Bunu birçok kez söyledim: Coğrafi olarak uzak olabiliriz ama kalplerimiz yakın. Bu yüzden ‘İki devlet bir yürek olduk’ diyorum.

‘ASYA’YA AÇILMALISINIZ’

Türkiye, kalkınmasını sürdürmek için Asya’ya daha fazla açılmak durumunda. Avrupa’nın sizin tarihsel ve geleneksel olarak en önemli ticaret ortağınız olduğunu anlıyorum ama dünyada ekonomik yerçekiminin Asya-Pasifik’e doğru kaydığını görmek durumundayız. Türkiye, geç kaldı ve Asya pazarına girmek o kadar da kolay değil. Bu konuda çok iyimser olamıyorum ama Türkiye dinamizmini sürdürmek için mutlaka Japonya, Hindistan, Kore ve ASEAN ile işbirliğini arttırmalı. Asya’ya açılın, Japonya sizin en iyi ortağınız olacaktır. Bu sene Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası İstanbul’da bir ofis açtı. Ayrıca JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve JETRO (Japonya Dış Ticaret Teşkilatı) Türkiye’de ticaret ve yeni yatırım olanaklarını incelemeye devam ediyorlar. 2023’te siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını kutlayacaksınız, 2024’te de Türk-Japon ilişkilerinin 100. Yılı kutlanacak.”

‘ÜÇ SENEDE 57 KENT GEZDİM’

“TÜRKİYE’den karışık hislerle ayrılıyorum” diyen Miyajama şunları söyledi: “Üzgünüm haliyle, ama aynı zamanda büyük bir minnettarlık da duyuyorum. Bundan sonraki görev yerim Polonya, yani çok uzağa gitmiyorum. Ben de ziyaret edebilirim Türkiye’yi ve dostlarım da beni ziyaret edebilir. 3 senede 57 kent gezdim. Türk halkını tanımaktan, zengin tarih ve kültürünü görmekten büyük memnuniyet duydum. Ve tabii ki yemeklerini, çok özgün bir mutfağınız var. Japonlar için Türkiye sadece İstanbul ya da Kapadokya’dır. Ama burada bu kadar çok yeri gezip gördükten sonra Türkiye’nin bundan çok çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim.”