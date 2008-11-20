'Türkiye ve Ermenistan sonsuza kadar düşman olamaz

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Artur Bağdasaryan, ülkesiyle Türkiye arasında son dönemde oluşan diyalog ortamının ilişkilerin normalleşmesi açısından önem taşıdığını, iki ülkenin “sonuna kadar düşman kalamayacağını” söyledi.

Bağdasaryan, Ermeni devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, oluşan ortamın iki ülke arasındaki sorunların çözümü için tarafların bir masaya oturmasına imkan tanıyacağı düşüncesini dile getirerek, “Türkiye ve Ermenistan sonsuza kadar düşman kalamaz” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eylül ayında maç izlemek üzere Erivan'a yaptığı ziyarete değinen Bağdasaryan, Gül'ün bu ziyaretinden sonra “durumda ciddi bir değişme” olduğunu belirtti. Bağdasaryan, iki ülkenin Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan görüşmelerin de Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.



Türk-Ermeni sınırının açılmasıyla ülkesinde gıda ve hizmet sektöründe fiyatların düşeceğini, sermayenin geleceğini ve yeni ekonomik ve ticari bağların kurulabileceğini ifade eden Bağdasaryan, “Türkiye ile normal ilişki kurulması, gerek Ermenistan, gerekse bölge için ekonomik kalkınma, ticari gelişme ve alt yapının modernleştirilmesi gibi alanlarda da bize yeni fırsatlar sağlayacak” dedi.



YUKARI KARABAĞ



Açıklamasında, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili soruna da değinen Bağdasaryan, çözüm için karşılıklı ödün gerektiğini kaydederek, “Karşılıklı ödünlerle sağlanacak çözüm, sorunun anlamsızca sürdürülmesinden daha önemli” dedi.



Dünya barışına katkı sağlamak ve ülkenin gelişmesinin önünü açmak için sorunun mutlaka çözülmesi gereğine işaret eden Bağdasaryan, şu anda da karşılıklı anlayışla barışçıl çözüm fırsatının ortaya çıktığını kaydetti.



Bağdasaryan, ülke vatandaşlarının barış ve refah içinde yaşaması için barışçıl çözüm sürecini güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, “Bu da sadece komşularımızla sorunlarımızı çözmek ve normal ilişkiler kurmakla mümkün olabilir” diye konuştu.