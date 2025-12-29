×
Türkiye ve Ermenistan arasında vize anlaşması: 1 Ocak'ta başlayacak

#Türkiye#Ermenistan#Vize
Türkiye ile Ermenistan, ortak yaptıkları duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren vize süreçlerini kolaylaştırma kararı aldıklarını belirtti. Karar kapsamında, iki ülke vatandaşları ücretsiz e-vize alabilecek.

Türkiye ile Ermenistan, ortak bir duyuruyla vize süreçlerinin kolaylaştırılacağını ve 1 Ocak 2026 itibariyle ücretsiz e-vize uygulamasının başlayacağını kaydetti.

Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma konusunda anlaştı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı" başlıklı ortak duyuruyu yayımladı.

Buna göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırmaya karar verdi.

E-VİZE ÜCRETSİZ OLACAK

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir."

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

