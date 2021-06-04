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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Batı Balkanlar için fon desteği

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Türkiye ve Batı Balkanlar için fon desteği

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelere yönelik katılım öncesi yardım fonları (IPA) konusunda ön anlaşma sağladı.

Fon dağılımında performans ve kalite odaklı bir değişikliğe giderek ülke bazlı tahsisat yerine havuz oluşturan AB, bu çerçevede Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin kullanımı için yaklaşık 14.2 milyar Euro tutarında kaynak yarattı. Kaynak, 2021-2027 dönemi için geçerli olacak.

Türkiye, AB’ye uyum amaçlı bu fondan 2002’den bu yana yararlanıyor. Şu ana kadar tahsis edilen 9.2 milyar Euro seviyesindeki fonla 850 kadar büyük ölçekli proje gerçekleştirildi. Türkiye, altı yıllık yeni dönemde de projeler için 3.5-5 milyar Euro aralığında fon elde etmeyi hedefliyor. Yeni dönemde hukukun üstünlüğü ve temel değerlere saygı fonların dağıtımında eskisine oranla daha odakta yer alacak.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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