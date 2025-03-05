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Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji işbirliği

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#Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz İşbirliği#Resmi Gazete#Doğal Gaz Anlaşması
Türkiye ve Azerbaycandan enerji işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:53

Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşması onaylandı. Anlaşma kararı resmi gazetede yayımlandı.

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Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" onaylandı.

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#Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz İşbirliği#Resmi Gazete#Doğal Gaz Anlaşması

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