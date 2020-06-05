‘Türkiye ve Avrupa birbirine ait’
Avrupa Birliği - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, krizlerin gelip geçici olduğunu, ilişkilerde bütüncül ve ileriyi gören bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye ve Avrupa birbirine ait” dedi.
AK Parti Brüksel Temsilciliği tarafından düzenlenen internet seminerinde konuşan Lagodinsky, “Ortak gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da korona salgınına atıfta bulunarak, “Türkiye, bu tür bir krizde bile çok önemli bir bölgesel güç olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı. AK Parti Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Türkiye’ye karşı önyargılara dayanarak dışlayıcı olunmaması gerektiği” mesajını verdi.
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