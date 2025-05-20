Türkiye ve AB'nin savunma alanında iş birliği Yunanistan'ı Ankara'ya karşı harekete geçirdi: Atina'dan büyükelçilere talimat!

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerdeki Yunan büyükelçilerine, yerel yetkililerle temas kurarak Ankara'nın AB savunma projelerinin dışında bırakılması için çalışmaları talimatı verdi. Büyükelçiliklerden, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pozisyonunu AB ülkelerine iletmeleri istendi.

AB'NİN TÜRKİYE İLE ORTAKLIK İSTEMESİ ATİNA'YI KAYGILANDIRDI

AB Komisyonu'nun SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) düzenlemesi kapsamında savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı mümkün hale geldi. Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi ve askeri tecrübesi nedeniyle Ankara ile çeşitli alanlarda ortaklıklar geliştirmek isteyen Brüksel, Yunanistan'ın kaygılanmasına yol açtı.

Atina, SAFE kapsamında ortaklık geliştirilecek ülkelerin oy birliğiyle belirlenmesini istiyor. AB yönetimi ise nitelikli çoğunluk oylamasını savunuyor.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Berlin'de yaptığı açıklamada, isim vermeden üçüncü tarafların AB ile ortaklık geliştirmesine temkinli yaklaştığını dile getirmişti. Yunanistan, Fransa'nın da desteklediği bir öneriyle, AB dışındaki ülkelerin projelere katılım oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e düşürülmesini istedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Berlin'de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede AB'nin üye olmayan ülkelerden bağımsız bir savunma inisiyatifi geliştirmesini savundu.

KATHİMERİNİ: YUNANİSTAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Yunan Kathimerini gazetesi, AB'nin Türkiye ile savunma ortaklığı kurmak istemesinden derin endişe duyduğunu bildirdi. Habere göre, Ankara'nın AB nezdinde kritik bir ortağa dönüşmesini kendi zararına gören Yunanistan, Türkiye'nin AB ülkeleriyle savunma alanında ticari ilişkiler geliştirmesini önlemek için diplomatik misyon başlattı.

Kathimerini, Atina yönetiminin, Türkiye'nin gelişmiş İHA sistemlerini Avrupa'ya ihraç ederek yüksek gelir elde etmesinden ve AB bölgesinden savunma ithalatı yapmasından çekindiğini kaydetti. Habere göre, AB Dönem Başkanı Polonya'nın, 27 Mayıs'taki Genel İşler Konseyi toplantısında Türkiye'nin AB savunma sanayiine entegrasyonunu gündeme getirme planı nedeniyle Yunanistan için "zaman daralıyor."

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TUSAŞ, 14 Mayıs'ta Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı ile mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, HÜRJET'in NATO ülkeleri ve diğer uluslararası alıcılar nezdinde önünü açacak. Söz konusu anlaşma kapsamında, HÜRJET'in İspanya'ya satış sürecinin başlatılması ve uçağın ortak altyapı üretiminin İspanya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu milli proje, böylece küresel savunma sanayiinde daha geniş bir pazara erişim imkanı elde edecek.

TÜRK İHA'LARI YUNANLARIN GÜNDEMİNDE

Yunan gazetesi, Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyle 800 milyar avroluk Avrupa pazarında söz sahibi olmaya hazırlandığını belirtti. Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması ve TUSAŞ'ın Airbus ile Hürkuş eğitim uçağı üretimi için anlaşma yapması, haberde bu duruma örnek olarak gösterildi.

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Türk firmalarının insansız hava araçları alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığının altı çizilen haberde, Baykar ve TUSAŞ'ın geliştirdiği 8-9 farklı modeldeki silahlı İHA'ların, elektronik harp ortamında dahi 150 km menzilli kara tabanlı sistemlerle kontrol edilebildiği ifade edildi. Kathimerini, üretimin yüzde 90'ını oluşturan ihracat oranına da işaret ederek, Türk savunma sektörünün uluslararası rekabet gücünü vurguladı.

İtalya İşletmeler Bakanlığı aralık 2024'te havacılık firması Piaggio Aerospace'in Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayi devi Baykar'a satışına onay verdi. Baykar böylece 140 yıllık İtalyan havacılık firmasını bünyesine katmış oldu.

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'TÜRKİYE, ÜRETİM KABİLİYETİNİ ÇOKTAN GELİŞTİRMİŞ'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türk savunma şirketlerinin küresel tedarik zincirindeki kritik rolüne dikkat çektiği sözlerini de okuyucularına aktaran Kathimerini, Atina'nın kaygılarının gerçek olduğunu ifade etti. Gazete, Ankara'nın AB için neden kritik bir savunma ortağı olarak göründüğünü "Türkiye, savunma sanayiinde üretim kabiliyetini çoktan geliştirmiş" ifadesiyle açıkladı.

Rutte'nin Teksas'taki mühimmat üretim tesislerinin Türk şirketleriyle yakın iş birliği yapılmadan faaliyet gösteremeyeceği açıklamasına da değinen Kathimerini, şunları bildirdi:

"Örneğin Fransa'daki bir fabrika yılda yaklaşık 220 zırhlı araç üretiyor. Türkiye'nin yıllık üretim kapasitesi ise zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe aracı başına yaklaşık 6 bin 300 adet."