‘Türkiye ve ABD birlikte çalışmalı’

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Mercan, ABD savunmasının ve ulusal güvenliğinin geleceğiyle ilgili analizlere yer verilen internet sitesi Defense One’da yayımlanan ‘Türkiye ile ABD arasında uzlaşma zamanı geldi’ başlıklı makalesinde, Afganistan’dan Afrika’ya uzanan coğrafyanın gelecekteki güvenlik ve huzurunun iki ülkenin bundan sonra atacağı adımların uyumluluğuyla yakından ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

OPERASYONEL BECERİ

Türkiye’nin askeri ve operasyonel becerisini Libya ve Suriye örnekleri üzerinden dile getiren Büyükelçi Mercan, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hızlı ve azami hazırlığının, transatlantik askeri yeteneklerinin ölçülü, etkili ve yenilikçi kullanımına olanak sağladığı” ve ortak tehditlerle mücadeleyi güçlendirici özelliğe sahip olduğu gerçeğine dikkati çekti. Bu doğrultuda, “Türkiye ve ABD birlikte çalışmalıdır” diyen Mercan, Türk askeri varlığının büyük Avrasya’daki güç dengesinin transatlantik topluluğu lehine çevrilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.