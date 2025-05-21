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Türkiye ve ABD arasında 'yeni ortaklık dönemi'

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#Suriye Çalışma Grubu#ABD#Türkiye
Türkiye ve ABD arasında yeni ortaklık dönemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:13

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekilirken, iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerde "yeni bir ortaklık dönemine" de vurgu yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'daki görüşmelerin ikili iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarafların Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi açıklamasının yerine getirilmesinin önemini ele aldığını bildiren Bruce, ayrıca terörizm için güvenli bir sığınak olmayan istikrarlı, birleşik bir Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Bruce, açıklamasında, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Landau, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğini barış ve ticaret gibi ortak hedefler doğrultusunda geniş bir yelpazede genişlettiğini vurguladı" denildi.

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Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'nda, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

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#Suriye Çalışma Grubu#ABD#Türkiye

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