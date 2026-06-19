Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’e tepki

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Açıklamaya göre dışişleri bakanları, Ramallah’ın kuzeyindeki Cilcilya köyündeki Ulu Cami’ye ve Mezra en-Nubani köyündeki El-Faruk Cami’sine yönelik son saldırılar da dahil, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik devam eden ve tırmanışa geçen yerleşimci şiddetini en güçlü şekilde kınadı. Bakanlar, bu saldırıların, ibadethanelerin ve kutsal mekanların dokunulmazlığının, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu söyledi. Ayrıca bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin esefle kınanan saldırılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında istikrarsızlığı, şiddeti ve aşırıcılığı körükleyen, barışı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltalayan yasa dışı İsrail önlemlerinin sürdürülmesini kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Bakanlar, bu saldırılardan “işgalci güç olan İsrail’i” sorumlu tuttuklarına dikkati çekti.