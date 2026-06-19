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Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’e tepki

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#Türkiye-İsrail Gerilimi#Filistin-İsrail Çatışması#Uluslararası Hukuk İhlali
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’e tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 07:00

TÜRKİYE, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsraillilerin Batı Şeria’daki Filistinlilere saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

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Açıklamaya göre dışişleri bakanları, Ramallah’ın kuzeyindeki Cilcilya köyündeki Ulu Cami’ye ve Mezra en-Nubani köyündeki El-Faruk Cami’sine yönelik son saldırılar da dahil, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik devam eden ve tırmanışa geçen yerleşimci şiddetini en güçlü şekilde kınadı. Bakanlar, bu saldırıların, ibadethanelerin ve kutsal mekanların dokunulmazlığının, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu söyledi. Ayrıca bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin esefle kınanan saldırılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında istikrarsızlığı, şiddeti ve aşırıcılığı körükleyen, barışı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltalayan yasa dışı İsrail önlemlerinin sürdürülmesini kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.  Bakanlar, bu saldırılardan “işgalci güç olan İsrail’i” sorumlu tuttuklarına dikkati çekti.                             

 

 

 

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#Türkiye-İsrail Gerilimi#Filistin-İsrail Çatışması#Uluslararası Hukuk İhlali

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