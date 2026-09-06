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Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e ortak tepki

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#Gazze Şeridi
Türkiye ve 7 ülkeden İsraile ortak tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:02

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik çağrılarına Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama geldi. Ben-Gvir'in kışkırtıcı önerilerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtilen ortak açıklamada, Filistin halkının topraklarını gasp etmeye yönelik her türlü planın reddedildiği kaydedildi.

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Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarına dair ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya göre bakanlar, Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmayı amaçlayan plan ve mekanizmalara yönelik öneriler dahil olmak üzere, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik iki İsrailli yetkilinin yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

Bakanlar, bu tür kışkırtıcı açıklamaların ve önerilerin, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bakanlar, herhangi bir bahane veya gerekçeyle işgal altındaki Filistin toprakları içinde veya dışında Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan her türlü girişimi veya planı kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını teyit etti.

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Türkiye ve 7 ülkeden İsraile ortak tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

'İSTİKRAR UMUDUNU TEHLİKEYE ATIYOR'

Zorla yerinden etme çağrılarının "Filistinlileri topraklarından söküp atmayı amaçlayan" resmi bir politikaya veya somut önlemlere dönüştürülmesinin yol açacağı ciddi sonuçlara karşı uyarıda bulunan bakanlar, bu tür eylemlerin, zorla yerinden edilmeyi kesin bir dille reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı dahil, barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara doğrudan bir zorluk oluşturduğunu ve bölgedeki istikrar umudunu ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

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Bakanlar, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bütünlüğünün korunmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve 7 ülkeden İsraile ortak tepki

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu kaydeden bakanlar, uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarına uygun olarak 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını teyit etti.

Bakanlar, uluslararası topluma, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, sorumluluklarını üstlenmeleri ve işgal altındaki Filistin topraklarında "yeni bir demografik veya coğrafi gerçeklik dayatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı çıkmaları ve uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını sağlamaları" çağrısında bulundu.

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Ayrıca bakanlar, Filistin halkının kendi topraklarında gösterdiği metanete verdikleri tam desteği ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı veya Filistin halkının meşru haklarını zayıflatmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettiklerini bir kez daha teyit etti.

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#İsrail#Filistin#Gazze Şeridi

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