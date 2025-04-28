Türkiye ve 38 ülke sunum yapacak... Adalet Divanı’nda Gazze’ye yardım savaşı

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ULUSLARARASI Adalet Divanı (UAD), İsrail’in, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan yasasıyla ilgili danışma görüşmelerine bugün başlıyor. Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki Barış Sarayı’nda halka açık yapılacak duruşmalarda 39 ülkenin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM de sunum yapacak. İsrail yönetimi, Ekim 2024’te Hamas’la işbirliği yapmakla suçladığı UNRWA’nın topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamış; bu yasak Ocak 2025’te yürürlüğe girmişti. UNRWA, 18 aydır süren savaş nedeniyle yerlerinden olan ve açlıkla savaşan yüz binlerce Filistinli için can simidi konumunda.

TÜRKİYE İHLALLERE VURGU

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, UAD’deki duruşma sürecinde 30 Nisan’da yapacağı sunumla İsrail’in de taraf olduğu 1946 tarihli BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi’ne dikkati çekerek, İsrail’in UNRWA’yı yasaklama kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu anlatacak. Tüm ülkelerin ve kuruluşların sunumların ardından Divan yargıçları 4 veya 6 aylık bir süre içerisinde görüşlerini açıklayacak. UAD’nin verdiği danışma görüşleri bağlayıcı olmamakla birlikte, 1946 tarihli BM Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme, “bir üye devletle BM arasında uyuşmazlık çıkması halinde, UAD’den danışma görüşü isteneceğini ve bu görüşün taraflarca kesin olarak kabul edileceği” ifadesini içeriyor. Danışma görüşü, İsrail’in UNRWA’ya yönelik kısıtlamalarının kaldırılmasını ve Filistinlilere yönelik insani yardımın yeniden sağlanmasını zorunlu kılabilir.

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İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD’DEN DESTEK ALIYOR

UNRWA’nın Gazze’deki 13 bin çalışanından birkaçının Hamas’ın saldırılarına katıldığını savunan ve Hamas karargâhı olduğu iddiasıyla UNRWA’ya bağlı tesisleri hedef alan İsrail’in politikası, ABD’de Donald Trump yönetiminden destek görüyor. Joe Biden döneminde Hamas’ın 7 Ekim saldırıları kurbanlarının aileleri UNRWA’ya karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası talebinde bulunmuştu. Ancak başvuru BM’nin ABD mahkemelerindeki dokunulmazlığı gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Trump yönetimindeki ABD Adalet Bakanlığı ise UNRWA’nın BM’nin kendisi değil ona bağlı bir kuruluş olduğu gerekçesiyle kararı bozarak, BM ajansının ABD’de yargılanmasının önünü açtı.

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Toplamda 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA, İsrail bombardımanı altındaki Gazze’deki başlıca insani yardım sağlayıcısı konumunda.

GOOGLE ÜZERİNDEN KARALAMA PEŞİNDE

UNRWA’ya yönelik savaşını meşru göstermeye çalışan İsrail hükümeti, arama motoru Google’a verdiği reklamlar aracılığıyla yardım kuruluşunu karalıyor. Google’da “UNRWA” araması yapıldığında kullanıcılar ilk sırada çıkan sponsorlu içeriklerle BM kuruluşunun “yalanları ve terörle bağlantılarının ifşa edildiği” bir siteye yönlendiriliyor. İsrail Ulusal Dijital Ajansı’na bağlı olan sitede yalnızca UNRWA değil, Gazze Şeridi’ndeki insani krize dikkat çeken raporlar yayınlayan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) gibi diğer uluslararası yardım kuruluşları da “İsrail düşmanı olmak ve Hamas’a yardım etmekle” suçlanıyor.