Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Son 20 yılda Türkiyede ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurduSon 20 yılda Türkiye'de ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurdu#İhracat
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi

#Dışişleri Bakanlığı#UNESCO#Yürütme Kurulu Üyeliği
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 41'inci Genel Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021- 2025 dönemi için bir kez daha seçildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNESCO 41'inci Genel Konferansı çerçevesinde 17 Kasım 2021 tarihinde seçimler düzenlendiği anımsatılarak, "Türkiye, 2017-2021 döneminde başarıyla yürüttüğü UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçilmiştir. UNESCO'da dokuz üyeli Birinci Seçim Grubunda münhal hale gelen üç üyelikten biri için yeniden adaylığını koyan ülkemiz, UNESCO'ya üye ülkelerin oy kullandığı seçimler sonucunda UNESCO'nun en yüksek düzeydeki icra organında bir dönem daha görev yapmaya hak kazanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

"UNESCO'nun amaç ve ideallerini benimseyen ülkemiz, teşkilata tüm seviyelerde aktif desteğini sürdürmenin önemine inanarak, Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO'nun faaliyet ve değerlerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecektir" denilen açıklamanın devamında, Türkiye'nin bir dönem daha UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin, hem bir önceki dönemdeki aktif ve başarılı performansın hem de küresel ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere katkıların takdir edildiğinin somut bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#UNESCO#Yürütme Kurulu Üyeliği

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı