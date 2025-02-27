Türkiye, Ukrayna ateşkesinde önemli roller oynayacaktır

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Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına dair çabalarla ilgili “Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır” dedi.

POTANSİYELİMİZ BÜYÜK

Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya için görüşmelerin sürdüğünü belirterek muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarının ve devamlılığının nasıl mümkün olacağının, bu ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşmasına dönüp dönemeyeceğinin, döndüğü takdirde bunun şartlarının ne olabileceğinin ve savaş bir ateşkesle durdurulduğu zaman bunun devamlılığını sağlayacak güvenlik garantilerinin ne olacağı üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktardı. Bu konuda Türkiye’nin rolüne ilişkin Bakan Fidan, barışın sağlanması, devamlılığı, ateşkesin muhafazasında Türkiye’nin önemli roller oynayacağını belirterek “Bu yönde Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var” diye konuştu.

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Gürcistan ile ilişkilere de değinen Fidan, Türkiye’nin 16 senedir Gürcistan’ın bir numaralı ticaret ortağı olduğunu belirterek, “Her iki ülke, Hazar’ın enerji kaynaklarının dünya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşımaktadır” dedi.