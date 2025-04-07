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Türkiye, TIME'ın 'Dünyanın En Harika Yerleri 2025' listesine girdi

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#TIME Dergisi#Maxx Royal Bodrum#Dünyanın En Harika Yerleri
Türkiye, TIMEın Dünyanın En Harika Yerleri 2025 listesine girdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 10:50

TIME dergisi, 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Harika Yerleri" listesini yayımladı. Dergi, seyahat, gastronomi, kültür ve inovasyon alanlarında öne çıkan 100 destinasyonu belirledi. Türkiye de listede yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

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TIME dergisinin 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Harika Yerleri" listesinde Türkiye'den Maxx Royal Bodrum oteli de yer aldı. Otel, lüks konaklama olanaklarının yanı sıra sürdürülebilirlik vizyonu ve özgün mimarisiyle öne çıkarken, Türkiye de bu prestijli listede yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

ÖNE ÇIKAN DESTİNASYONLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

TIME'ın listesi, dünya genelinde doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel ve yenilikçi turizm deneyimlerini öne çıkaran destinasyonları bir araya getiriyor.

Bu yıl listede Türkiye'nin yanı sıra Peru'nun başkenti Lima'daki AWA restoranı da yer aldı. Restoran, geleneksel Amazon mutfağını modern tekniklerle birleştiren menüsüyle gastronomi tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye, TIMEın Dünyanın En Harika Yerleri 2025 listesine girdi

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Zimbabve'deki Mbano Manor Hotel, Victoria Şelaleleri yakınındaki konumu ve lüks konaklama deneyimi sunmasıyla listeye girdi. ABD'nin Arizona eyaletindeki Flagstaff bölgesi, Lowell Gözlemevi ile gökyüzü meraklılarına özel bir deneyim sunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali ise restorasyonunun ardından yeniden ziyarete açılmasıyla listeye dahil oldu. Katedral, tarihi mirasın korunmasına örnek teşkil ediyor. 

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#TIME Dergisi#Maxx Royal Bodrum#Dünyanın En Harika Yerleri

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