Türkiye, Tigray’a yardıma hazırlanıyor

BM’den yapılan açıklamada, bölgedeki ekinlerin yüzde 90’ının, çiftlik hayvanlarının ise yüzde 80’inin yağma ve kundaklamalar sonucu yok olduğuna dikkat çekilerek “iki ay içinde kıtlık yaşanabileceği” kaydedildi. Tigray’daki durumu yakından izleyen Türkiye, başta gıda temini olmak üzere insani yardım ulaştırmak üzere Etiyopya Barış Bakanlığıyla ihtiyaçların listelenmesi için temas kurdu. Gerekli mali kaynağın AFAD tarafından sağlandığı öğrenildi. Hürriyet’in yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 6 milyon nüfuslu Tigray’da 4.5 milyon kişi acil insani yardıma gereksinim duyuyor, yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu buldu. Yaklaşık 3800 Türk vatandaşının yaşadığı ülkede, Tigray’a komşu Amhara bölgesinde çatışmalardan etkilenen Türk şirketlerinin güvenliğini federal askerler sağlıyor. Bir dönem ülkeyi yöneten koalisyonun ortağı olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne yönelik geçen kasım ayında askeri operasyon başlatılmış, ayrılıkçı faaliyet yürüten grup terör örgütü ilan edilmişti.

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