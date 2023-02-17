'Türkiye Tek Yürek’ kampanyası dünya rekoru kırdı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vatandaşların yaralarının sarılması için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ adlı yardım programında Türk halkı,sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedeler için el ele verdi.

REKORA İMZA ATILDI

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de 213 televizyon kanalı ve 562 radyonun canlı yayınladığı programda tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu ve 115 milyar 146 milyon 528 bin TL yardım toplandı.



Türkiye bu bağış miktarı ile bir dünya rekoruna imza attı.

EN GENİŞ KATILIMLI KAMPANYA 1985'DE DÜZENLENMİŞTİ

Dünyada yardım için en geniş katılımlı canlı yardım kampanyası 13 Temmuz 1985'de yapılmıştı.

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ABD ve İngiltere'de eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte iki şarkıcı Bob Geldof, Midge Ure sahne almıştı.



Etiyopya'daki açlığa yardım fonu toplamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Londra'da 72 bin, ABD'de 100 bin kişi katıldı, aynı gün birçok ülkede de konserler düzenlendi.

1.9 MİLYAR İNSAN İZLEDİ, 127 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Tüm zamanların en büyük uydu bağlantılarından ve televizyon yayınlarının birinin gerçekleştiği etkinliği tahmini olarak 1.9 milyar kişi tarafından izlendi ve toplamda 127 milyon dolar bağış toplandı.



Türkiye'deki ortak yayında ise toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı.Bu bağış 6 milyar 107 milyon 208 bin dolara tekabül ediyor. Yani dünyada toplanan en fazla bağış tutarı oldu.

HOLLANDA'DAKİ KAMPANYADA BAĞIŞ ORANI 89 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Öte yandan Hollanda'da depremzedelere yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayında toplanan bağış 88 milyon 921 bin 468 Euro'ya ulaştı.

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11 ulusal ve uluslararası STK'nın ortak düzenlediği etkinlikte toplanan bağışlar Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacak.