Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye'de temaslarına devam ederken, Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü görüşme düzenlendi.

Görüşmeye, Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara katıldı.

ZELENSKİY: UKRAYNA, SURİYE VE TÜRKİYE'NİN BİR ARAYA GELDİĞİ ÜÇLÜ BİR GÖRÜŞME YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları hakkında açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Şam'da yoğun bir müzakere günü geride kaldı. Bugün hem Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ikili görüşme gerçekleştirdik hem de ekiplerimizin katılımıyla müzakereler yürüttük; ayrıca Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme de yapıldı. Yeni ilişkiler, yeni fırsatlar inşa ediyor ve güvenlik alanındaki çalışmalarımızı genişletiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Görüşmelerde ele alınan konulara değinen Zelenskiy, "Güvenlik ve savunma meselelerinden bölgedeki gelişmelere, İran etrafında yaşanan tüm olaylara, ülkelerimiz arasındaki enerji ve altyapı işbirliğine kadar her konuyu ele aldık. Gıda güvenliği alanındaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Savaşın sonuçlarının nasıl aşılacağını ve Rusya'nın ülkemize ve halkımıza karşı yürüttüğü savaşa ilişkin müzakere sürecini de ayrıntılı biçimde görüştük" dedi.

Ukrayna'nın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye'yi ilk destekleyen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Zelenskiy, "İstikrarı ve kalkınmayı desteklemeye hazırız ve buna devam edeceğiz. Halklarımızın ve ülkelerimizin daha güçlü olması, ekonomilerimizin de güçlenmesi için birlikte daha yoğun çalışacağız" dedi.